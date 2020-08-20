В Казахстане число случаев коронавируса достигло 103 815

В Казахстане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 103 815.

«Зарегистрированы 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 134, бессимптомных носителей — 110. Всего в стране подтверждены 103 815 случаев», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что с начала пандемии в Казахстане выздоровели 86 450 человек.

Ранее стало известно, что власти Казахстана направят в Россию делегацию, чтобы обсудить вопрос закупки российской вакцины от COVID-19.