Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 103 300
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.
«Зарегистрировано 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 144, бессимптомных носителей — 123. Всего в стране подтверждено 103 300 случаев», — говорится в сообщении.
Отмчается, что всего выздоровели 84 445 человек. 1 415 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.