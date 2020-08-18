Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 103 300

В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 103 300.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.

«Зарегистрировано 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 144, бессимптомных носителей — 123. Всего в стране подтверждено 103 300 случаев», — говорится в сообщении.

Отмчается, что всего выздоровели 84 445 человек. 1 415 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.