Казахстан намерен обсудить с Россией закупку вакцины от коронавируса

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Власти Казахстана направят в Россию делегацию, чтобы обсудить вопрос закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Казахстан намерен обсудить с Россией закупку вакцины от коронавируса
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что об этом говорится в поздравительной телеграмме Токаева президенту России Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции.

«Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупки российской вакцины», — отмечается в документе.

11 августа Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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