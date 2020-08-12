Казахстан намерен обсудить с Россией закупку вакцины от коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Отмечается, что об этом говорится в поздравительной телеграмме Токаева президенту России Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции.
«Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупки российской вакцины», — отмечается в документе.
11 августа Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. По данным Минздрава, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.