Песков прокомментировал контакты Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонные разговоры Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Песков прокомментировал контакты Путина и Лукашенко
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Журналисты задали Пескову вопрос, почему Лукашенко провёл с Путиным несколько разговоров за последнее время.

«Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии», — ответил представитель Кремля, его слова приводит РИА Новости.

15 августа Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в республике. Также о переговорах сообщалось 16 августа и 18 августа.

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