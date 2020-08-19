Лукашенко заявил о финансировании Западом протестов в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные государства финансируют уличные акции и беспорядки в республике, власти страны на этом вопросе сконцентрируются.

«Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — сказал он на заседании Совбеза.

Лукашенко добавил, что руководители западных стран собираются провести совещание на тему Белоруссии. Он призвал эти государства «внести в повестку дня своих совещаний вопросы «жёлтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США».

«Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы», — цитирует его БЕЛТА.

Таким образом он «намекает на то, что очень много проблем у них».

«И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий страны и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестов.

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