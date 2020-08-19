Курц призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии
- © REUTERS/Lisi Niesner
Об этом он сказал перед началом онлайн-саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.
«Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми», — цитирует Курца ТАСС.
Он также призвал белорусские власти наладить диалог с оппозицией, а ЕС — сформулировать «чёткую позицию» по ситуации в Белоруссии.
«На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов», — подчеркнул австрийский канцлер.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт анонсировал заседание Совета ЕС по ситуации в Белоруссии в среду, 19 августа.