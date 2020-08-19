Курц призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал провести новые, «свободные и справедливые» президентские выборы в Белоруссии, а также ввести санкции против ответственных за применение насилия в отношении протестующих.

Об этом он сказал перед началом онлайн-саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.

«Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми», — цитирует Курца ТАСС.

Он также призвал белорусские власти наладить диалог с оппозицией, а ЕС — сформулировать «чёткую позицию» по ситуации в Белоруссии.

«На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов», — подчеркнул австрийский канцлер.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт анонсировал заседание Совета ЕС по ситуации в Белоруссии в среду, 19 августа.