Канцлер Австрии осудил насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии

Канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter опубликовал пост с осуждением насилия в отношении участников несанкционированных акций в Белоруссии.

Reuters

«Мы осуждаем развитие событий в Белоруссии и насильственные действия против демонстрантов, продолжающиеся несколько дней», — написал он. Die Entwicklungen in #Belarus und das seit Tagen gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten verurteilen wir auf das Schärfste. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 13, 2020 Вместе с этим он призвал освободить протестующих и расследовать случаи гибели «независимой стороной». «Необходима ясная реакция ЕС», — добавил канцлер. Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов, трагедией.