Канцлер Австрии осудил насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии

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Канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter опубликовал пост с осуждением насилия в отношении участников несанкционированных акций в Белоруссии.
Канцлер Австрии осудил насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии
  • Reuters

«Мы осуждаем развитие событий в Белоруссии и насильственные действия против демонстрантов, продолжающиеся несколько дней», — написал он.

Вместе с этим он призвал освободить протестующих и расследовать случаи гибели «независимой стороной».

«Необходима ясная реакция ЕС», — добавил канцлер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов, трагедией.

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