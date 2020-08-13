Канцлер Австрии осудил насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии
- Reuters
«Мы осуждаем развитие событий в Белоруссии и насильственные действия против демонстрантов, продолжающиеся несколько дней», — написал он.
Die Entwicklungen in #Belarus und das seit Tagen gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten verurteilen wir auf das Schärfste.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 13, 2020
Вместе с этим он призвал освободить протестующих и расследовать случаи гибели «независимой стороной».
«Необходима ясная реакция ЕС», — добавил канцлер.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов, трагедией.