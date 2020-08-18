Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Соединённые Штаты обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии в подходящее время, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, Вашингтон считает недостаточным уровень демократии в республике.

«Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но определённо это большая демонстрация, и определённо она мирная», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной и пообещал следить за ней.

Российский президент Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны и давления на белорусское руководство.