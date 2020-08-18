Глава Евросовета рассказал о разговоре с Путиным на тему Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в своём Twitter.

По его словам, «только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может разрешить кризис в Белоруссии».

Ранее Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в ходе двух телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.