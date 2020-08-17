Отпущены трое задержанных после встречи на заводе с Лукашенко
- Reuters
«Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны», — приводит Интерфакс слова из телесюжета СТВ.
Позднее в пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома сообщили, что три человека были отпущены.
«Они не были задержаны, а доставлены в правоохранительные органы, с ними была проведена профилактическая беседа, и они отпущены», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее в понедельник, 17 августа, Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей, где его встретили криками «Уходи!».
Там Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях.