Отпущены трое задержанных после встречи на заводе с Лукашенко

Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил о задержании троих человек, которые, по утверждению телеканала координировали протест на встрече президента Александра Лукашенко с работниками Минского завода колёсных тягачей. Позднее в милиции сообщили, что с ними провели беседу и они отпущены.

«Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны», — приводит Интерфакс слова из телесюжета СТВ.

Позднее в пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома сообщили, что три человека были отпущены.

«Они не были задержаны, а доставлены в правоохранительные органы, с ними была проведена профилактическая беседа, и они отпущены», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в понедельник, 17 августа, Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей, где его встретили криками «Уходи!».

Там Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях.