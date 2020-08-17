В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

Глава Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павел Латушка уволен после поддержки протестов в стране, коллектив также уходит вслед за директором.

«Только что стало известно, что с генеральным директором Купальского театра Павлом Латушкой трудовое соглашение расторгнуто по статье 259 Трудового кодекса Белоруссии!» — говорится в сообщении театра в Facebook.

В заявлении отмечается, что коллектив поддерживает своего директора и также подписывает заявления об увольнении.

Как утверждает коллектив, после высказывания своей позиции по итогам выборов и поднятия бело-красно-белого флага над зданием театра на них началось давление.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, вручённого ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2014 году.