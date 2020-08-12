Дирижёр Спиваков отказался от вручённого ему Лукашенко ордена

Народный артист СССР, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2014 году, сообщает ТАСС.

«В сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением», — написал Спиваков.

Дирижёр отметил, что его «сердце бьётся в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты».

Ранее сообщалось, что Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждались вопросы безопасности и защита конституционного строя.

10 августа Лукашенко называл «мягким» подавление протестов в Белоруссии.