Дирижёр Спиваков отказался от вручённого ему Лукашенко ордена
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- РИА Новости
«В сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением», — написал Спиваков.
Дирижёр отметил, что его «сердце бьётся в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты».
Ранее сообщалось, что Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждались вопросы безопасности и защита конституционного строя.
10 августа Лукашенко называл «мягким» подавление протестов в Белоруссии.