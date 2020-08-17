В Польше заявили о готовности принять пострадавших из Белоруссии
- Reuters
«Что касается медицинской помощи, то этот вопрос для нас очевиден. Со стороны польского государства есть и всегда была готовность оказания непосредственной помощи», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что польский госпиталь МВД и военный госпиталь готовы принять у себя пострадавших.
По данным Минздрава Белоруссии, на настоящий момент в больницах после акций протеста в стране находятся 158 человек.
Ранее Пшидач заявил, что польская сторона отрицает своё участие в белорусских событиях.