В Польше заявили о готовности принять пострадавших из Белоруссии

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польский госпиталь МВД и военный госпиталь готовы принять пострадавших во время протестов в Белоруссии.
В Польше заявили о готовности принять пострадавших из Белоруссии
  • Reuters

«Что касается медицинской помощи, то этот вопрос для нас очевиден. Со стороны польского государства есть и всегда была готовность оказания непосредственной помощи», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что польский госпиталь МВД и военный госпиталь готовы принять у себя пострадавших.

По данным Минздрава Белоруссии, на настоящий момент в больницах после акций протеста в стране находятся 158 человек.

Ранее Пшидач заявил, что польская сторона отрицает своё участие в белорусских событиях.

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