СБУ заявила о задержании разыскиваемого Интерполом члена ИГ

Служба безопасности Украины задержала в Житомире члена террористической организации «Исламское государство»*, разыскиваемого Интерполом.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

«Служба безопасности Украины задержала в Житомире члена международной террористической организации «Исламское государство»*, — указано в тексте.

По данным спецслужбы, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на Украину, чтобы избежать уголовной ответственности.

Задержанному была избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

В ноябре 2019 года в СБУ заявляли о задержании одного из ключевых руководителей ИГ — гражданина Грузии Аль Бара Шишани.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.