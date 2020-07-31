ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

Деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* пресечена на территории Волгоградской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«ФСБ России совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещённой в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в отношении организатора и пяти членов ячейки возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской группы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство»**, выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.