ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
- РИА Новости
«ФСБ России совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещённой в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что в отношении организатора и пяти членов ячейки возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской группы.
Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство»**, выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.