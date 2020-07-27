ФСБ предотвратила теракт в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в месте массового пребывания людей в Москве, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Планировавший его уроженец Центральной Азии ликвидирован в ходе перестрелки в Химках.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на ведомство, совместно с МВД и СК «пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве».

Сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный мужчина, который при попытке задержания открыл огонь.

В результате ответных действий преступник был нейтрализован, заявили в спецслужбе. При осмотре места происшествия у него найдены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, гранаты.

Также обнаружены доказательства того, что бандит был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии и готовил массовый расстрел.

Возбуждено уголовное дело, ведётся розыск возможных соучастников.