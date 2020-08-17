Правительство Белоруссии сложило полномочия
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Согласно документу, в соответствии с Конституцией и законом, правительство сложило полномочия перед избранным главой государства.
Постановление, как отмечается, вступает в силу со дня его принятия.
Агентство напоминает, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить документы по дальнейшей работе правительства, отметив, что в основном правительство сформировано.
Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже были проведены выборы президента и других не будет.
По данным ЦИК, Лукашенко одержал победу на выборах президента, за него проголосовали 80,1% избирателей.
У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.