Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом страны. Как пишет БЕЛТА, это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 августа.

Согласно документу, в соответствии с Конституцией и законом, правительство сложило полномочия перед избранным главой государства.

Постановление, как отмечается, вступает в силу со дня его принятия.

Агентство напоминает, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить документы по дальнейшей работе правительства, отметив, что в основном правительство сформировано.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже были проведены выборы президента и других не будет.

По данным ЦИК, Лукашенко одержал победу на выборах президента, за него проголосовали 80,1% избирателей.

У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.