В пресс-службе БелАЗа прокомментировали ситуацию с рабочими
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«Производство работает. Небольшое число рабочих, около 100, разговаривают с руководством. Они отвечают на вопросы. Остальные 9,9 тыс. на рабочих местах», — сказали в пресс-службе.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.
12 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная.