В пресс-службе БелАЗа прокомментировали ситуацию с рабочими

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Около 100 рабочих БелАЗа обсуждают с руководством накопившиеся вопросы, остальные находятся на производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.
В пресс-службе БелАЗа прокомментировали ситуацию с рабочими
  • © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Производство работает. Небольшое число рабочих, около 100, разговаривают с руководством. Они отвечают на вопросы. Остальные 9,9 тыс. на рабочих местах», — сказали в пресс-службе.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.

12 августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная.

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