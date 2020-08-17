В пресс-службе БелАЗа прокомментировали ситуацию с рабочими

Около 100 рабочих БелАЗа обсуждают с руководством накопившиеся вопросы, остальные находятся на производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

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