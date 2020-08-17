Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова взять ответственность и стать национальным лидером.
Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера», — сказала Тихановская в своём обращении, размещённом на YouTube.

Она добавила, что готова стать национальным лидером для того, чтобы страна успокоилась и «вошла в нормальный ритм».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может повторить судьбу Украины и начать «стоять на коленях и молиться неизвестно на кого».

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