Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова взять ответственность и стать национальным лидером.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера», — сказала Тихановская в своём обращении, размещённом на YouTube.

Она добавила, что готова стать национальным лидером для того, чтобы страна успокоилась и «вошла в нормальный ритм».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может повторить судьбу Украины и начать «стоять на коленях и молиться неизвестно на кого».