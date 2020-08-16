Минздрав Абхазии заявил о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом

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Министерство здравоохранения Абхазии заявило, что в республике не хватает медицинского персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минздрав Абхазии заявил о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства. 

«Сегодня персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих граждан», — заявили в Минздраве.

В министерстве добавили, что медикам нужна помощь. Граждан в республике призвали стать волонтёрами и поддержать медперсонал.

Всего в Абхазии зафиксировано 189 случаев коронавируса, в том числе 69 пациентов выздоровели, трое скончались. 

Ранее в Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих.

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