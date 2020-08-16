Минздрав Абхазии заявил о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.
«Сегодня персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих граждан», — заявили в Минздраве.
В министерстве добавили, что медикам нужна помощь. Граждан в республике призвали стать волонтёрами и поддержать медперсонал.
Всего в Абхазии зафиксировано 189 случаев коронавируса, в том числе 69 пациентов выздоровели, трое скончались.
Ранее в Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих.