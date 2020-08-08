В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих
- РИА Новости
В сообщении оперштаба, опубликованном на странице Минздрава Абхазии в Facebook, говорится, что «за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 14 из них».
«Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в России», — говорится в сообщении.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 134. Из них 38 человек выздоровели и трое пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что дополнительный корпус для приёма в случае необходимости пациентов с коронавирусной инфекцией разворачивают в Сочи.