В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих

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В Абхазии выявили первый случай COVID-19 среди отдыхающих. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции.
В Абхазии выявили первый случай коронавируса среди отдыхающих
  • РИА Новости

В сообщении оперштаба, опубликованном на странице Минздрава Абхазии в Facebook, говорится, что «за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 14 из них».

«Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в России», — говорится в сообщении.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 134. Из них 38 человек выздоровели и трое пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что дополнительный корпус для приёма в случае необходимости пациентов с коронавирусной инфекцией разворачивают в Сочи.

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