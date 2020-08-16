Жириновский: России не нужны «натовские танки под Смоленском»
- РИА Новости
«Демократия, выборы — это одно, а если Белоруссии угрожает вторжение натовских войск или попытка вмешаться, какой-то вариант, как в Киеве, — это, я считаю, надо предотвращать», — сказал он.
По его мнению, если президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится к России за военной помощью, то необходимо «немедленно её оказать».
Жириновский считает, что Россия не может допустить, чтобы «западные страны насадили в Белоруссии такой же режим, как в Киеве».
«Это чудовищно будет для нас, это наша безопасность. Я об этом говорю — не о Лукашенко, а о безопасности России. Нам не нужны натовские танки под Смоленском», — сказал политик.
Он подчеркнул, что России «нужно иметь свои безопасные западные границы».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.
16 августа в Кремле заявили, что российский президент в ходе разговора с Лукашенко подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.