Жириновский: России не нужны «натовские танки под Смоленском»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу», комментируя ситуацию в Белоруссии, заявил, что России важен вопрос безопасности её западных границ и ей «не нужны натовские танки под Смоленском».

«Демократия, выборы — это одно, а если Белоруссии угрожает вторжение натовских войск или попытка вмешаться, какой-то вариант, как в Киеве, — это, я считаю, надо предотвращать», — сказал он.

По его мнению, если президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится к России за военной помощью, то необходимо «немедленно её оказать».

Жириновский считает, что Россия не может допустить, чтобы «западные страны насадили в Белоруссии такой же режим, как в Киеве».

«Это чудовищно будет для нас, это наша безопасность. Я об этом говорю — не о Лукашенко, а о безопасности России. Нам не нужны натовские танки под Смоленском», — сказал политик.

Он подчеркнул, что России «нужно иметь свои безопасные западные границы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

16 августа в Кремле заявили, что российский президент в ходе разговора с Лукашенко подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.