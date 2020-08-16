Минздрав России направил специалистов в Узбекистан
- РИА Новости
Отмечается, что в Ташкент вылетели специалисты НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медики из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.
В составе группы 39 человек, в том числе инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты.
Как ожидается, российские специалисты будут работать в Узбекистане в течение месяца.
Ранее число случаев коронавируса в Узбекистане почти достигло 35 тыс.