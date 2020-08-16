Минздрав России направил специалистов в Узбекистан

Группа специалистов Министерства здравоохранения России вылетела в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в Ташкент вылетели специалисты НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медики из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана.

В составе группы 39 человек, в том числе инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты.

Как ожидается, российские специалисты будут работать в Узбекистане в течение месяца.

Ранее число случаев коронавируса в Узбекистане почти достигло 35 тыс.