Минздрав России направил специалистов в Узбекистан

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Группа специалистов Министерства здравоохранения России вылетела в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минздрав России направил специалистов в Узбекистан
  • РИА Новости

Отмечается, что в Ташкент вылетели специалисты НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медики из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана. 

В составе группы 39 человек, в том числе инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи, терапевты.

Как ожидается, российские специалисты будут работать в Узбекистане в течение месяца.

Ранее число случаев коронавируса в Узбекистане почти достигло 35 тыс.

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