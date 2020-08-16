Число случаев коронавируса в Узбекистане почти достигло 35 тысяч

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане почти достигло 35 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что за сутки число зафиксированных больных увеличилось на 693 и достигло 34 944.

За прошедшие 24 часа также было зафиксировано пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от коронавируса в стране составило 228.

Ранее сообщалось, что группа из 40 российских медиков прибудет в Узбекистан 16 августа для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.