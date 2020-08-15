В Узбекистане ожидают группу российских медиков для борьбы с COVID-19

Группа из 40 российских медиков прибудет в Узбекистан 16 августа для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В течение месяца российские специалисты будут работать совместно с узбекскими специалистами в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, оказывать практическую и методическую помощь», — приводит ТАСС слова члена оперативного штаба спецкомиссии Узбекистана Барно Абдусаматова.

Отмечается, что в состав группы входят опытные анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и терапевты.

Ранее стало известно, что российские военные врачи отправились в Казахстан бороться с коронавирусной инфекцией.