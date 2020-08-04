Российские военные медики отправились в Казахстан бороться с COVID-19

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Российские военные врачи отправились в Казахстан бороться с коронавирусной инфекцией.
Российские военные медики отправились в Казахстан бороться с COVID-19
  • Reuters

«4 августа самолётом военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Российские специалисты будут оказывать помощь двум военным госпиталям — в Нур-Султане и Алма-Ате. 

Также самолётом в Казахстан будут доставлены медицинское оборудование и средства защиты.

За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1158 и достигло 93 820.

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