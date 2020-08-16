В МВД Белоруссии рассказали о финансировании протестов из-за рубежа

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал об оплачиваемых иностранцами акциях протеста в стране.

Как он отметил на митинге на площади Независимости в Минске, ядро митингующих в так называемых цепочках протеста финансируется из-за рубежа.

По словам министра, парням платят 30 белорусских рублей, а девушкам — 60.

«Их используют втёмную, управляют их сознанием и подсознанием», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Караев взял на себя ответственность за травмы людей на протестах и извинился.

12 августа глава МВД Белоруссии на фоне протестов сообщил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».