В МВД Белоруссии рассказали о финансировании протестов из-за рубежа
- Reuters
Как он отметил на митинге на площади Независимости в Минске, ядро митингующих в так называемых цепочках протеста финансируется из-за рубежа.
По словам министра, парням платят 30 белорусских рублей, а девушкам — 60.
«Их используют втёмную, управляют их сознанием и подсознанием», — цитирует его БЕЛТА.
Ранее Караев взял на себя ответственность за травмы людей на протестах и извинился.
12 августа глава МВД Белоруссии на фоне протестов сообщил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».