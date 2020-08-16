Семья белорусского политика Цепкало прибыла на Украину

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Семья бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало прибыла на территорию Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя штаба политика.
Семья белорусского политика Цепкало прибыла на Украину
  • Reuters

«В настоящий момент Вероника (супруга Цепкало. — RT) и дети уже находятся в безопасности на Украине», — сказал представитель штаба.

Он добавил, что ночью Веронику Цепкало с детьми «более трёх часов удерживали» на погранпереходе Троебортное на российско-украинской границе из-за «метки в базе».

Также в штабе заявили, что Цепкало с семьёй намерен на время уехать в Варшаву. В польской столице Цепкало планирует встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона, утверждают в его штабе.

Ранее Цепкало прокомментировал данные о том, что в Белоруссии против него возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки.

Он также рассказал, что находится на Украине.

В базе МВД России появилась информация, что Цепкало объявлен в межгосударственный розыск.

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