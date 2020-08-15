Белорусский политик Цепкало находится на Украине

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Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, в отношении которого белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки, заявил, что находится на Украине и считает дело политически мотивированным. Об этом сообщило РИА Новости.
Белорусский политик Цепкало находится на Украине
  • Reuters

«Всё это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет», — заявил Цепкало.

Он добавил, что данные о том, что он якобы брал взятку в 2012 году, являются «полной чушью».

«Если действительно брал, то кто тогда покрывал всё это восемь лет?» — заявил он.

Также Цепкало рассказал, что в настоящее время находится на Украине. Политик добавил, что не намерен ехать в Россию, поскольку находится в базе данных уголовного розыска страны. При этом он считает, что российская сторона могла объявить его в розыск «автоматически».

«То есть если у нас единая база данных, Белоруссии и России, и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отражённым», — заявил он.

Ранее в базе МВД России появилась информация, что Цепкало объявлен в межгосударственный розыск.

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