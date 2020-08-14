В Минске протестующие покидают площадь перед Домом правительства
- Reuters
Как уточняется, примерно в 21:00 с площади устремился поток протестующих, которые направляются из центра столицы в другие районы.
Некоторые участники акции выкрикивают лозунги.
Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.
Президент республики Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, на котором шла речь о протестах в республике.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.