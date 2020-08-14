В Минске протестующие покидают площадь перед Домом правительства

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Протестующие, ранее собравшиеся перед Домом правительства на площади Независимости в Минске, начали расходиться с несанкционированной акции, сообщает РИА Новости.
В Минске протестующие покидают площадь перед Домом правительства
  • Reuters

Как уточняется, примерно в 21:00 с площади устремился поток протестующих, которые направляются из центра столицы в другие районы.

Некоторые участники акции выкрикивают лозунги.

Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.

Президент республики Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, на котором шла речь о протестах в республике.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

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