В Белоруссии с 9 по 13 августа пострадали более 120 сотрудников милиции

Короткая ссылка
В Белоруссии в период с 9 по 13 августа во время протестов пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Об этом сообщили в МВД республики.
В Белоруссии с 9 по 13 августа пострадали более 120 сотрудников милиции
  • Reuters

«В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям», — заявили там.

Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.

Также Следственный комитет страны возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и противоправных действий в Брестской области 10 и 11 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить