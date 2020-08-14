В Белоруссии с 9 по 13 августа пострадали более 120 сотрудников милиции

В Белоруссии в период с 9 по 13 августа во время протестов пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Об этом сообщили в МВД республики.

«В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям», — заявили там.

Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.

Также Следственный комитет страны возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и противоправных действий в Брестской области 10 и 11 августа.