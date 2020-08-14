СК Белоруссии возбудил дела по фактам массовых беспорядков в Бресте

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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и противоправных действий в Брестской области 10 и 11 августа.
СК Белоруссии возбудил дела по фактам массовых беспорядков в Бресте
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«Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства, применения и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Указанные события имели место в разное время суток 10 августа и ночью 11 августа текущего года на территории Бреста и районных центров области», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что «в ходе массовых беспорядков применялось насилие к сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка, и повреждалось имущество на центральных улицах некоторых городов».

Уточняется, что по фактам массовых беспорядков в Бресте и Пинске следователи возбудили уголовные дела по статье «Участие в массовых беспорядках». В настоящее время подозреваемыми признаны 99 человек.

Ранее в МВД Белоруссии сообщали, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение по напавшим на них.

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