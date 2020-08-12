МВД Белоруссии: в Бресте милиция открывала огонь на поражение

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В МВД Белоруссии сообщили, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение по напавшим на них.
МВД Белоруссии: в Бресте милиция открывала огонь на поражение
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на белорусское МВД, сотрудники милиции «были вынуждены открыть огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооружённым арматурой».

«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — говорится в сообщении.

В результате применения оружия один человек получил ранения.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного врача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса, в Бресте после протестов 9—11 августа за медицинской помощью обратились около 100 человек.

Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике за последний день были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.

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