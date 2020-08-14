В больницах Белоруссии остаются 150 пострадавших в ходе протестов

В больницах Белоруссии находятся 150 пострадавших в ходе протестов. При этом за прошедшие сутки новых госпитализированных не было, сообщили в Минздраве республики.

«На сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек», — говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале.

Там уточнили, что пострадавшим во время протестов, прошедших за минувшие сутки, была оказана амбулаторная помощь.

11 августа сообщалось, что за два дня протестов в Белоруссии госпитализированы более 200 человек.

В МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями в стране за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.