В больницах Белоруссии остаются 150 пострадавших в ходе протестов

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В больницах Белоруссии находятся 150 пострадавших в ходе протестов. При этом за прошедшие сутки новых госпитализированных не было, сообщили в Минздраве республики.
В больницах Белоруссии остаются 150 пострадавших в ходе протестов
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«На сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек», — говорится в заявлении пресс-службы в Telegram-канале.

Там уточнили, что пострадавшим во время протестов, прошедших за минувшие сутки, была оказана амбулаторная помощь.

11 августа сообщалось, что за два дня протестов в Белоруссии госпитализированы более 200 человек.

В МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями в стране за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня. 

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