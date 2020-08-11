В Белоруссии госпитализировали более 200 человек из-за беспорядков

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В Белоруссии госпитализированы более 200 человек в результате беспорядков, произошедших после президентских выборов в республике. Об этом информирует белорусский Минздрав.
В Белоруссии госпитализировали более 200 человек из-за беспорядков
  • Reuters

В министерстве заявили, что в последние два дня после несанкционированных уличных акций за медицинской помощью обратились граждане с различными травмами.

«На сегодняшний день в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в результате столкновений в республике пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и один военнослужащий внутренних войск, пять пострадавших госпитализированы.

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