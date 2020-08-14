Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с задержанными в ходе протестных акций в Белоруссии россиянами.

«Я подготовила запрос на имя нашего посла в Белоруссии о порядке и условиях содержания под стражей тех россиян, кто остался (задержан. — RT)», — приводит РИА Новости её слова.

Москалькова заявила, что обеспокоена судьбой задержанных, а также «гуманитарными и процессуальными» вопросами их содержания в СИЗО.

Ранее председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова сообщила, что президент республики Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, которые проходят в стране после выборов главы государства.