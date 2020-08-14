В Минобороны Белоруссии провели встречу с иностранными военными атташе

Короткая ссылка
Глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе.
В Минобороны Белоруссии провели встречу с иностранными военными атташе
  • РИА Новости

«Основной целью мероприятия стало доведение до иностранных военных дипломатов информации о реальной обстановке, складывающейся в Республике Беларусь в настоящее время, месте и роли Вооружённых сил Республики Беларусь в происходящих событиях», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня. 

За время протестов в республике 9—13 августа пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

В то же время глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми во время протестов, и извинился. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить