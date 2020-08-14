В Минобороны Белоруссии провели встречу с иностранными военными атташе

Глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов встретился с иностранными военными атташе.

«Основной целью мероприятия стало доведение до иностранных военных дипломатов информации о реальной обстановке, складывающейся в Республике Беларусь в настоящее время, месте и роли Вооружённых сил Республики Беларусь в происходящих событиях», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.

За время протестов в республике 9—13 августа пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

В то же время глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми во время протестов, и извинился.