В Минобороны Белоруссии провели встречу с иностранными военными атташе
- РИА Новости
«Основной целью мероприятия стало доведение до иностранных военных дипломатов информации о реальной обстановке, складывающейся в Республике Беларусь в настоящее время, месте и роли Вооружённых сил Республики Беларусь в происходящих событиях», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее в МВД Белоруссии отметили, что ситуация с протестными акциями за прошедшие сутки стала самой спокойной за последние четыре дня.
За время протестов в республике 9—13 августа пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.
В то же время глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми во время протестов, и извинился.