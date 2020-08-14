Пушков прокомментировал идею санкций против России из-за Белоруссии

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
Пушков прокомментировал идею санкций против России из-за Белоруссии
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом — или вообще без предлога», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции в отношении России из-за ситуации в Белоруссии.

По его словам, санкции в отношении Минска похожи «на наказание меча, а не руки».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии безосновательны.

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