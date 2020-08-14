Пушков прокомментировал идею санкций против России из-за Белоруссии
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«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом — или вообще без предлога», — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции в отношении России из-за ситуации в Белоруссии.
По его словам, санкции в отношении Минска похожи «на наказание меча, а не руки».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии безосновательны.