В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

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В России отметили небывалое давление, которое оказывают на белорусские власти «отдельные зарубежные партнёры», при этом наблюдаются и попытки вмешательства в дела республики, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии
  • © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти. Прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — сказала она во время брифинга.

Применение таких методов уже неоднократно наблюдалось в других странах, подчеркнула Захарова.

Ранее главы МИД восьми европейских стран (Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции) выступили с призывом к белорусским властям вступить в диалог с оппозицией.

Как отметил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, если в Евросоюзе не будет достигнуто общего решения о введении санкций в отношении Белоруссии, то Литва будет добиваться от государств региона принятия национальных санкций.

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