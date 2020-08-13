На Украине заявили об отсутствии оснований для запрета ОПЗЖ и Партии Шария

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил об отсутствии законных оснований для запрета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и Партии Шария.

Об этом он сказал изданию «СТРАНА.ua».

«Минюст не планирует обращаться с исками о запрете этих партий до появления для этого оснований, установленных законом. Сейчас таких оснований нет», — сказал министр.

Как указывает портал, ранее общественный совет при Минюсте рекомендовал ведомству инициировать запрет данных партий.

Комментируя данный факт, глава ведомства пояснил, что совет «не является частью или органом Минюста» и его рекомендации не являются обязательными.

Ранее в Мариуполе радикалы напали на офис «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В июне лидер Партии Шария Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей политической силы.