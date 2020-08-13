На Украине заявили об отсутствии оснований для запрета ОПЗЖ и Партии Шария
- Reuters
Об этом он сказал изданию «СТРАНА.ua».
«Минюст не планирует обращаться с исками о запрете этих партий до появления для этого оснований, установленных законом. Сейчас таких оснований нет», — сказал министр.
Как указывает портал, ранее общественный совет при Минюсте рекомендовал ведомству инициировать запрет данных партий.
Комментируя данный факт, глава ведомства пояснил, что совет «не является частью или органом Минюста» и его рекомендации не являются обязательными.
Ранее в Мариуполе радикалы напали на офис «Оппозиционной платформы — За жизнь».
В июне лидер Партии Шария Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей политической силы.