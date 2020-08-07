На Украине вновь напали на офис политической партии

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что в Мариуполе радикалы снова напали на офис политсилы.

Об этом говорится на сайте партии.

«В Мариуполе в ночь на 7 августа национал-радикалы совершили очередное нападение на общественную приёмную партии... В результате этой варварской выходки разбиты окна, повреждены двери приёмной», — говорится в заявлении.

Как отметил представитель политсилы, за последние полгода это уже третье подобное нападение.

В партии выразили уверенность, что эти атаки совершены по политическим мотивам, и призвали правоохранительные органы привлечь к ответственности злоумышленников.

В предыдущий раз, 28 июля, радикалы разбили окна и испачкали стены офиса ОПЗЖ в Мариуполе зелёнкой.