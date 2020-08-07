На Украине вновь напали на офис политической партии
- © zagittya.com.ua
Об этом говорится на сайте партии.
«В Мариуполе в ночь на 7 августа национал-радикалы совершили очередное нападение на общественную приёмную партии... В результате этой варварской выходки разбиты окна, повреждены двери приёмной», — говорится в заявлении.
Как отметил представитель политсилы, за последние полгода это уже третье подобное нападение.
В партии выразили уверенность, что эти атаки совершены по политическим мотивам, и призвали правоохранительные органы привлечь к ответственности злоумышленников.
В предыдущий раз, 28 июля, радикалы разбили окна и испачкали стены офиса ОПЗЖ в Мариуполе зелёнкой.