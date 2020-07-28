Украинская партия заявила о нападении на её офис в Мариуполе

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о нападении радикалов на её офис в Мариуполе.
Украинская партия заявила о нападении на её офис в Мариуполе
  • Reuters

Об этом говорится на сайте партии.

«В Мариуполе в ночь с 27 на 28 июля неизвестные совершили нападение на общественную приёмную партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Радикалы разбили окна и испачкали стены зелёнкой», — говорится в заявлении.

В политсиле считают, что такая реакция со стороны радикалов вызвана растущим уровнем доверия мариупольцев к партии.

«Мы требуем правовой оценки действий лжепатриотов и провокаторов, полноценного расследования и реакции соответствующих органов. Все лица, пытающиеся таким образом дестабилизировать обстановку в регионе и стране, должны понести наказание. Это касается и организаторов, и исполнителей», — сказали во фракции.

Ранее лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей политической силы.

23 июня в Ровенской области Украины радикалы из партии «Национальный корпус» напали на депутата Верховной рады от политсилы «Слуга народа» Сергея Литвиненко.

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