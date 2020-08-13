Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в Минске

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В Минске около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в поддержку задержанных во время протестов людей. Они движутся по проспекту Машерова в сторону проспекта Независимости, сообщает РИА Новости.
Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в Минске
  • Reuters

Как уточняет агентство, сначала группа численностью около 300 человек прошла по проспекту Независимости, после чего свернула в сторону улицы Богдановича, а после этого — на проспект Машерова.

За это время число участников шествия приблизилось к тысяче, говорится в сообщении.

Когда женщины проходили мимо академии МВД, они покричали и помахали цветами, пишет агентство.

Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость.

Следственный комитет республики разыскивает координаторов массовых беспорядков, ведомство обратилось к гражданам за помощью в поиске.

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