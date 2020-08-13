В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске

Короткая ссылка
ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске.
В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Белоруссии.

Согласно представленным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала в белорусской столице 14,92% голосов.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, по итогам президентских выборов действующий глава страны Александр Лукашенко победил с 80,08% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить