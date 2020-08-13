В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Белоруссии.

Согласно представленным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала в белорусской столице 14,92% голосов.

Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, по итогам президентских выборов действующий глава страны Александр Лукашенко победил с 80,08% голосов.