На Украине заявили о желании вести конструктивный диалог с Белоруссией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона намерена вести конструктивный диалог с белорусскими властями.
На Украине заявили о желании вести конструктивный диалог с Белоруссией
  • Reuters

Вместе с этим министр отметил во время брифинга, что Украина будет «очень жёстко» защищать права и интересы украинцев в Белоруссии.

«Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но мы будем очень жёстко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кулеба заявил, что пока украинская сторона не готова дать оценку результатам президентских выборов в Белоруссии.

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