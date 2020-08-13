На Украине заявили о желании вести конструктивный диалог с Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона намерена вести конструктивный диалог с белорусскими властями.

Вместе с этим министр отметил во время брифинга, что Украина будет «очень жёстко» защищать права и интересы украинцев в Белоруссии.

«Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но мы будем очень жёстко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кулеба заявил, что пока украинская сторона не готова дать оценку результатам президентских выборов в Белоруссии.