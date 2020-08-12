Молдавия направит России запрос на получение вакцины от коронавируса

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В ближайшее время Молдавия намерена отправить в Россию запрос на получение российской вакцины от коронавируса, заявил президент страны Игорь Додон.
Молдавия направит России запрос на получение вакцины от коронавируса
  • АГН «Москва»

«В ближайшее время руководство Республики Молдова направит в Москву соответствующий запрос», — написал Додон в своём Facebook.

Он добавил, что поздравил российских партнёров с этим важным достижением медицинской науки.

11 августа глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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