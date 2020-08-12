Асад и президент Вьетнама поздравили Лукашенко с победой на выборах

Президенты Сирии и Вьетнама Башар Асад и Нгуен Фу Чонг направили поздравления белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с переизбранием на пост главы государства, сообщает БЕЛТА.

«Ваша победа и переизбрание на новый президентский срок предоставляют нашим правительствам новые возможности укрепить сотрудничество во всех сферах и поднять наши отношения на новый уровень в интересах двух дружественных стран и народов», — отметил Асад.

Лидер Вьетнама, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Белоруссией для успешной реализации Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, а также в росте двустороннего товарооборота и расширении инвестиционного сотрудничества.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин передал поздравления Лукашенко в связи с победой на выборах президента.

По данным ЦИК Белоруссии, по итогам президентских выборов Лукашенко победил с 80,08% голосов.