Асад и президент Вьетнама поздравили Лукашенко с победой на выборах
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«Ваша победа и переизбрание на новый президентский срок предоставляют нашим правительствам новые возможности укрепить сотрудничество во всех сферах и поднять наши отношения на новый уровень в интересах двух дружественных стран и народов», — отметил Асад.
Лидер Вьетнама, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Белоруссией для успешной реализации Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, а также в росте двустороннего товарооборота и расширении инвестиционного сотрудничества.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин передал поздравления Лукашенко в связи с победой на выборах президента.
По данным ЦИК Белоруссии, по итогам президентских выборов Лукашенко победил с 80,08% голосов.