Асад и президент Вьетнама поздравили Лукашенко с победой на выборах

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Президенты Сирии и Вьетнама Башар Асад и Нгуен Фу Чонг направили поздравления белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с переизбранием на пост главы государства, сообщает БЕЛТА.
Асад и президент Вьетнама поздравили Лукашенко с победой на выборах
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Ваша победа и переизбрание на новый президентский срок предоставляют нашим правительствам новые возможности укрепить сотрудничество во всех сферах и поднять наши отношения на новый уровень в интересах двух дружественных стран и народов», — отметил Асад.

Лидер Вьетнама, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Белоруссией для успешной реализации Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, а также в росте двустороннего товарооборота и расширении инвестиционного сотрудничества.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин передал поздравления Лукашенко в связи с победой на выборах президента.

По данным ЦИК Белоруссии, по итогам президентских выборов Лукашенко победил с 80,08% голосов.

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