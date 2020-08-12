На Украине выявили 1433 новых случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
На Украине выявили 1433 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
На Украине выявили 1433 новых случая коронавируса за сутки
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на аппарат Совета нацбезопасности и обороны страны.

Отмечается, что всего в стране выявлено 84 548 случаев COVID-19.

Также уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране от коронавируса скончались 19 человек, в результате чего число жертв COVID-19 на Украине достигло 1970.

К настоящему моменту в стране после коронавируса выздоровели 45 686 пациентов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить