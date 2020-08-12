В Минске протестующие атаковали милицейский автобус

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В Минске участники акции протеста атаковали милицейский автобус и разбили в нём стёкла. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минске протестующие атаковали милицейский автобус
  • Reuters
  • © Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta

Как уточняется, на проспекте Рокоссовского продолжаются зачистки групп протестующих.

В этот район стянуты силы милиции, также на месте работают экипажи скорой помощи.

Ранее ОМОН приступил к разгону группы протестующих возле торгового центра «Магнит» в районе проспекта Дзержинского в Минске.

Также вечером 11 августа у станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акции протеста.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что накануне в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.

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