В Минске протестующие атаковали милицейский автобус
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Как уточняется, на проспекте Рокоссовского продолжаются зачистки групп протестующих.
В этот район стянуты силы милиции, также на месте работают экипажи скорой помощи.
Ранее ОМОН приступил к разгону группы протестующих возле торгового центра «Магнит» в районе проспекта Дзержинского в Минске.
Также вечером 11 августа у станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акции протеста.
В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что накануне в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.