ОМОН приступил к разгону протестующих в Минске

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Сотрудники ОМОНа приступили к разгону группы протестующих возле торгового центра «Магнит» в районе проспекта Дзержинского в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
ОМОН приступил к разгону протестующих в Минске
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Несколько десятков силовиков выстроились в шеренгу, выставили щиты и двинулись на людей в районе ТЦ «Магнит», — сообщило агентство.

Отмечается, что шеренга ОМОНа пытается оттеснить протестующих, которые, в свою очередь, прячутся во дворах. 

Как заявили очевидцы, после того как несколько протестующих разбили камнями окна милицейского автобуса, правоохранительные органы открыли огонь резиновыми пулями. 

Протестующие предприняли попытку скрыться в парке Павлова. Там начались точечные задержания.

Как заявил агентству фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц, возле станции метро «Пушкинская» люди в чёрном камуфляже, в шлемах и без опознавательных знаков разбили ему камеру.

«У меня и ещё шести коллег отобрали карты памяти. У двоих — специально сорвали бейджи», — добавил он.

Ранее в Минске у станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акции протеста.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста. Накануне для разгона протестующих силовики в Минске применяли спецсредства.

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