ОМОН приступил к разгону протестующих в Минске
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«Несколько десятков силовиков выстроились в шеренгу, выставили щиты и двинулись на людей в районе ТЦ «Магнит», — сообщило агентство.
Отмечается, что шеренга ОМОНа пытается оттеснить протестующих, которые, в свою очередь, прячутся во дворах.
Как заявили очевидцы, после того как несколько протестующих разбили камнями окна милицейского автобуса, правоохранительные органы открыли огонь резиновыми пулями.
Протестующие предприняли попытку скрыться в парке Павлова. Там начались точечные задержания.
Как заявил агентству фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц, возле станции метро «Пушкинская» люди в чёрном камуфляже, в шлемах и без опознавательных знаков разбили ему камеру.
«У меня и ещё шести коллег отобрали карты памяти. У двоих — специально сорвали бейджи», — добавил он.
Ранее в Минске у станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акции протеста.
В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста. Накануне для разгона протестующих силовики в Минске применяли спецсредства.